Алексей Навальный с женой Юлией улетел в Европу на зарубежный курорт

Алексея Навального с женой видели 3 июня утром в одном из аэропортов Москвы – он решил свозить супругу в Европу. А поскольку 4 июня у оппозиционера день рождения, можно предположить, что он отметит его где-нибудь на курорте в Испании.

Официально в своих соцсетях оппозиционер даже словом не обмолвился о том, что его нет в стране, что он с женой Юлией на отдыхе. Речь идет об открытии и работе региональных штабов его партии, но не о том, что он весело проводит время где-нибудь в Барселоне. Сейчас его приоритет – голоса, необходимые для прохождения в «кандидаты в президенты России» в 2018 году. Члены партии Навального будут работать ради его продвижения, стараться набрать миллион голосов, а он в это время будет путешествовать по Европе.

Журналистам удалось поймать семью Навального и задать ему и Юлии несколько вопросов, в конце ролика можно услышать, что оппозиционеру желают счастливого пути. Навальные зарегистрировались на рейс в Реус – город в Каталонии, недалеко от Барселоны. Семейство летит туда лоукостером «Победа», билет на одного человека в один конец стоит примерно 8 тысяч рублей. Около месяца назад оппозиционер летал в Барселону, якобы для лечения глаза, облитого зеленкой во время массовых демонстраций.

К новым антикоррупционным митингам сторонники оппозиции готовиться будут тоже сами – Алексей Навальный только проанонсировал акции протеста и улетел. Новая волна митингов против действующего правительства прокатится по России 12 июня.