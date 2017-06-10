Алексей Панин ежедневно публикует видеоролики, которыми пытается доказать, что у него новая жизнь и он является хорошим отцом. Несмотря на это, в интернете периодически появляются ролики и фото, благодаря которым вокруг него в очередной раз разворачивается скандал.

Недавно в виртуальной сети неизвестными был опубликован ролик, на котором Алексей Панин прогуливается около многоэтажных жилых домов в женском нижнем белье. Судя по видео, актер в это время находится в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на то, что за последнее время на российского артиста появлялось немало компромата, новый ролик ужаснул пользователей Интернета. По сей день Панин оправдывается, что это была шутка, которая была придумана после очередного застолья, и сейчас ему противно это вспоминать, так как он ведет совершенно другую жизнь, отказавшись от алкоголя.

В подтверждении своих слов, артист решил ежедневно публиковать ролики со своей дочерью, чтобы доказать, что он является хорошим отцом. На очередном видео его дочь Аня рассказала, что решение жить с отцом приняла самостоятельно, а около мамы не чувствует себя в безопасности.

Напомним, около пару месяцев назад суд постановил, что дочь актера будет жить вместе с ним. Судебное разбирательство продолжалось много лет, и сейчас Панин не скрывает эмоции, а после судебного решения сразу поделился ими в своем блоге «Инстаграм» со своими поклонниками. По словам артиста, все это время было для него адом, ему сломали жизнь, но он смог победить.