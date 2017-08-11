Алексей Панин не против стать новым ведущим шоу "Пусть говорят"

Уход Андрея Малахов с «Первого канала» до сих пор остается одной из наиболее обсуждаемых тем. Многим российским знаменитостям поступило предложение занять место Андрея в программе, среди них оказался и Алексей Панин, который с радостью согласился.

Как оказалось, «Первым каналом» рассматривалось сразу несколько претендентов на роль ведущего шоу «Пусть говорят». По неподтверждённым данным, руководство канала сделало свой выбор в пользу Дмитрия Борисова, работающего диктором новостей. Также рассматривались такие кандидатуры как Дмитрий Шепелев, Никита Джигурда, Ольга Бузова и Алексей Панин. Что касается Алексея, то тот, получив предложение стать ведущим программы, без долгих раздумий согласился.

Как признается актер, его в первую очередь заинтересовала заработная плата, которая, как утверждают некоторые источники, составляет семьсот тысяч рублей за один месяц. Также Панин пояснил, что никогда не отказывается от предлагаемой работы. Он может отказаться от участия в каком-либо проекте, если его рабочий график чересчур переполнен. Он также может участвовать в проекте бесплатно, но только в том случае, если тот будет иметь высокую художественную ценность. А вот программа «Пусть говорят» художественной ценности не имеет, однако это хорошо компенсируется величиной зарплаты, которая актера полностью устраивает.