Скандальный актер Алексей Панин после развода с Юлией Юдинцевой нашел себе новую постоянную подругу и отдыхает с ней в Крыму. В социальных сетях Панин хвастается отношениями с темноволосой незнакомкой, но ее имени не называет.

#АлексейПанин #Панин Симеиз. Вот так выглядит счастье.🌅 Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Июн 26 2017 в 11:27 PDT

Алексей Панин привез на отдых в Крым не только новую подругу, имя которой он не называет, но и дочку от первого брака — Аню Панину. Неизвестно, как девочка уживается с новой пассией отца, но о своей матери, Юлии Юдинцевой, она не хочет даже слышать – у Ани к ней самая настоящая неприязнь. Она даже давала небольшое интервью, в котором заявила, что ей некуда бежать «от такого отца»: мать пьет и ведет себя очень странно. А адвокаты Юлии Юдинцевой заявляют, что мать совершенно вменяемая и имеет все условия для воспитания ребенка.

#АлексейПанин #Панин 😎😎😎 A post shared by Панин Алексей (@panin.aleksey2018) on Jun 25, 2017 at 10:34am PDT

Отдыхая в Крыму, Алексей Панин постоянно попадает в скандальные ситуации, тем самым провоцируя общественность. Актера ругают за аморальное поведение и призывают отобрать у него дочь. Но сам Алексей Панин свое поведение безнравственным не считает: девочке он создает комфортные условия проживания, а его личная жизнь Аню не касается.

#АлексейПанин #Панин Ялта.⛵️Как же нам тут клёво!!!🏡 A post shared by Панин Алексей (@panin.aleksey2018) on Jun 22, 2017 at 6:26am PDT

Недавно актер разделся на нудистском пляже, заявляя, что отдыхающие и их дети к такому давно привыкли – в Крыму все раздеваются. Его ребенка рядом не было, дочь играла с подружками, а родители других детей ничего не имели против того, что он голый. Хейтеры актера заподозрили, что скандальную фотографию голого Панина делала его дочь, а не его новая женщина.