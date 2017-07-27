Алексей Панин показал свою новую возлюбленную

Не так давно Алексей Панин стал появляться на светских мероприятиях в компании своей новой возлюбленной. А вчера актер опубликовал в своем микроблоге фотографию, где продемонстрировал поклонникам нынешнюю избранницу.

Избранницу Алексея Панина зовут Ольга. Впервые они встретились в Останкино, там 23-летняя девушка работает гримером. Ольга уже успела познакомиться с дочерью актера и наладить с ней отношения. Их встречи происходят довольно редко, так как сейчас ребенок большую часть времени проводит у своей бабушки во Владимире, где проходит обучение в местной школе.

#АлексейПанин #Панин Сидим такие.😎 Все сонные.⛺️ A post shared by Панин Алексей (@panin.aleksey2018) on Jul 26, 2017 at 7:46am PDT

«Как же мне нравится ваша с Олей пара, как она смотрит на вас. Видно, что она светлый человек и с Нюсей, наверное, нашла общий язык», — отреагировали на фотографию подписчики Панина.

Панин отмечает, что Владимирский суд не стал менять ранее вынесенного решения по поводу того, с кем будет жить девочка. Напомним, что Алексей старается делать всё возможное для того, чтобы наладить общение Нюси с родной матерью. Он совершенно не препятствует общению дочери и матери. Однако, девочка заявила в эфире передачи «На самом деле» о том, что не готова к открытому разговору с матерью.