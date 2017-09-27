Алексей Панин снова оказался в центре скандала

Дочь Алексея Панина опубликовала в своем микроблоге скандальную видеозапись. Девочка запечатлела своего отца за распитием спиртного, из-за которого тот выглядел крайне неадекватным.

Как можно было увидеть на видеозаписи, девочка идет на кухню, чтобы попросить у своего папы покушать. Ребенок открывает дверь и перед ней оказывается Алексей, сидящий за столом, на котором стоят бутылки с пивом и водкой. Ребенок обращается к отцу с вопросом, будут ли они обедать. На что Панин в грубой форме отвечает ей, что она уже ела недавно. Потом между актёром и дочерью начинается спор, заканчивающийся тем, Алексей кидает в девочку батон хлеба с криком: “На, жри!”.

Эта публикация привлекла к себе внимание многих пользователей Сети, которые принялись обсуждать видеозапись в комментариях под публикацией. Большинство подписчиков девочки пришли к выводу о том, что данный видеоролик является постановочным. При всем этом, некоторые отметили, что Панин даже в этом ролике показал не самые лучшие актерские качества. Другие комментаторы написали, что если этот ролик не является постановочным, то Алексея необходимо лишить права воспитывать ребенка, а также отправить на лечение от алкогольной зависимости.

#АннаПанина #АлексейПанин A post shared by Анна Панина (@panin20122015) on Sep 26, 2017 at 6:44am PDT

Напомним, что в конце прошедшего лета была поставлена точка в затянувшемся конфликте между Юлией Юдинцевой и Алексеем Паниным. Последнему удалось в суде доказать свое право на единоличное воспитание дочери. Также известно, что Панин начал новые отношения с девушкой, которая на несколько лет моложе актера. Она работает гримером на “Первом канале” и проживает вместе с Алексеем, несмотря на то, что они знакомы всего несколько месяцев.