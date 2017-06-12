Многие знаменитости шоу-бизнеса призывают лишить актера Алексея Панина прав на воспитание дочери Нюси: человек, который снимается в пошлых роликах, не может быть хорошим отцом. Но артист заявляет, что психически здоров, у него справка есть от экспертов, а действительно душевнобольной является мать Ани.

Чтобы выглядеть перед страной нормальным человеком и хорошим отцом, Панин даже извиняется перед всей страной за видео, где он щеголяет в нижнем белье. Такое дефиле Панин устроил в собственном дворе, где его прекрасно знают соседи. Коллеги по актерскому цеху просто шокированы и призывают поскорее изъять у актера ребенка. Даже бывшие супруги Грачевские, Борис и Анна, раз в жизни сошлись во мнении: Панин отвратителен, он извращенец, что девочка-подросток до сих пор делает с таким отцом? Если мать, Юлия Юдинцева, тоже настолько неадекватна, то стоит отдать ребенка бабушке. Жена известного футболиста Мария Погребняк уверена, что человек, способный на извращения, однажды «обратит внимание» на взрослеющую дочь.

Панин оправдывает ролик хулиганством: три года назад у него еще была любимая, и они, будучи пьяными, таким странным образом развлекались. Актер и его женщина пили пятый день подряд, вот и пришла им в голову столь дикая идея. А запой объяснялся тем, что ушла жена и забрала Нюсю. Сейчас артист якобы взял себя в руки и перестал устраивать «пьяные шоу».

Появление Ани Паниной на пресс-конференции у многих журналистов вызвало вопросы. Девочка говорила о том, что Юлия Юдинцева – плохая мать, а с папой ей намного лучше и комфортнее. Многие подозревают, что Панин «переводит стрелки» — все теперь должны обсуждать Юдинцеву и забыть о скандальном ролике с его участием. Эксперты психиатрии, просмотревшие ролик, уверены в одном: человек, способный на такое – болен, не исключается шизофрения.