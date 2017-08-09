Алексей Самсонов отвергает обвинения в агрессивном поведении во время ДТП

Алексей Самсонов, участник популярного телешоу “Дом-2”, дал комментарий по поводу своего участия в ДТП, во время которого он вел себя агрессивно. По его словам, второй участник происшествия сам спровоцировал аварию, а потом решил прославиться за его счет.

Известный своими провокационными выходками на телешоу “Дом-2” Алексей Самсонов прокомментировал ДТП, в котором он вел себя агрессивно по отношению к другим участникам аварии. Семейная пара, на которую напал Самсонов, написала на него заявление в полицию, где указывала, что он вел себя по отношению к ним очень агрессивно, выражался нецензурной бранью, сбил внешнее зеркало их автомобиля и специально спровоцировал аварию.

Сам Самсонов придерживается несколько иной версии событий. Он рассказал, что это потерпевший создал препятствие нормальному автомобильному движению, и к тому же сам разбил стекло об руку Алексея.

Что касается нецензурных выражений и агрессии, то Самсонов отрицает эти факты и утверждает, что он разговаривал с водителем и его женой нормально, голос не повышал, сделал попытку выяснить спокойно все обстоятельства, и после этого сел в машину и уехал. По версии Самсонова, водитель и его жена просто узнали в нем знаменитость и теперь решили прославиться на его имени.

Но критики Самсонова утверждают, что потерпевший мужчина вряд ли является поклонником телепроекта “Дом-2”, чтобы сразу узнать, с кем имеет дело. Кроме того, известно, что он ехал в больницу на курс химиотерапии.