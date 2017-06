Алена Шишкова: бывшую жену Тимати не заметили и не узнали на премии «Муз-ТВ»

#Repost @muztv with @repostapp ・・・ Валерия с семьей и друзьями на ковровой дорожке Премии МУЗ-ТВ 2017 #премиямузтв

A post shared by Alena Shishkova (@missalena.92) on Jun 9, 2017 at 10:54am PDT