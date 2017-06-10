Алена Шишкова: бывшую жену Тимати не заметили и не узнали на премии «Муз-ТВ»

Ведущий музыкальной премии «Муз-ТВ» Максим Галкин не узнал бывшую возлюбленную Тимати — Алену Шишкову. Когда модель вышла из лимузина своей подруги Валерии, ведущий шоу не назвал ее по имени, а потом и вовсе определил ее в члены семьи певицы.

Шишкова на Галкина совершенно не обиделась. Она согласилась на время премии побыть «членом семьи» Валерии и Пригожина, и даже фотографировалась с ними. Но и фотографии, где Алена одна, тоже есть в ее «Инстаграме». Звездной болезнью модель не страдает, хотя неприятный «осадочек» после слов Максима Галкина у нее остался. Другая ведущая церемонии, Ксения Собчак, даже не представила публике модель из Тюмени – уж слишком незначительной ей показалась персона Алены.

#Repost @muztv with @repostapp ・・・ Валерия с семьей и друзьями на ковровой дорожке Премии МУЗ-ТВ 2017 #премиямузтв A post shared by Alena Shishkova (@missalena.92) on Jun 9, 2017 at 10:54am PDT

Когда-то Алена участвовала в конкурсе «Мисс Мира», жила с известным рэпером Тимати, и даже родила ему дочь. Со временем об участии забыли, а у Тимати уже есть новая модель – Анастасия Решетова. Иногда Алена Шишкова появляется даже на центральных телеканалах, но это не помешало ведущим «Муз-ТВ» не замечать ее и не представлять звездам и журналистам.

За чем пришли, с тем и ушли ☺️🙌🏽 Победа в главной номинации "Артист года" ! 🔥 A post shared by Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) on Jun 9, 2017 at 4:29pm PDT

Многие поклонники Тимати сравнивают Алену Шишкову и Анастасию Решетову, споря, с кем из девушек-моделей их любимцу будет лучше. После премии «Муз-ТВ» фанаты отмечают, что у Алены вкус лучше. Обе модели надели жакеты на голое тело, но у Алены он лучше застегивается и не демонстрирует грудь. Что же касается нынешней пассии рэпера, то она произвела фурор на награждении, сверкнув оголенным бюстом.