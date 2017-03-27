Алена Шишкова наслаждается каникулами на Доминикане

Алена Шишкова продолжает наслаждаться жизнью на островах Доминиканской Республики. Модель отправилась в отпуск вместе со своим бывшим мужем Тимати. А поводом для этого стал третий день рождения их общей дочери Алисы.

Несмотря на то, что Шишкова и Тимати давно не вместе, и у каждого из них уже новые отношения, бывшие супруги с удовольствием воссоединились ради своей общей дочери. На прошлой неделе парочка прилетела вместе с малышкой Алисой на острова Доминиканы, где устроила незабываемый праздник и трогательную семейную фотосессию. После того, как праздничные мероприятия остались позади, родители решили отдохнуть в свое удовольствие.

Тимати активно занимается серфингом, предпочитая активный отдых, а Шишкова загорает на пляжах, балует себя экзотическими блюдами, а также время от времени поддерживает форму активными играми в баскетбол.

Накануне Алена опубликовала еще несколько любопытных фотографий. На одном из снимков модель держит в руках огромнейшего лангуста в живом виде. Звезда призналась, что узнала, как утолить голод модели, которая всегда следит за своей фигурой, намекая, очевидно, на себя.

«Белок в чистом виде», — написала в подписи к снимку Алена. Фотография оказалась очень эффектной, что и отметили подписчики в комментариях модели.

Остальное осталось за кадром😈🍴👅 #Repost @simona280 with @repostapp ・・・ Теперь я точно знаю, как утолить голод модели без ущерба фигуре! Чистый белок, и ву а ля, все на некоторое время сыты!😅😜🦂 A post shared by Alena Shishkova (@missalena.92) on Mar 25, 2017 at 3:12pm PDT

На втором снимке Шишкова позирует с коктейлями в руках. «Ночь Дайкири», — написала автор публикации под снимком. Судя по всему, Алена действительно наслаждается жизнью на Доминикане.