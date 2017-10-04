Алена Свиридова похвасталась шикарным загаром

Недавно Алена Свиридова отправилась на гастроли в Турцию. Оттуда певица делится с поклонниками в соцсети “Инстаграм” яркими фотографиями. В одной из последних публикаций Алена похвасталась потрясающим загаром.

Алена Свиридова является обладательницей недвижимости на Крымском полуострове, поэтому все минувшее лето она провела именно там. Однако осенью решила отправиться в Турцию, там проходит ежегодный музыкальный фестиваль “Бархатный шансон”, где исполнительница и выступила. Однако она не забыла провести время и на пляже. Об этом можно судить по одной из недавно опубликованных фотографий, где она продемонстрировала подписчикам своего микроблога шикарный загар, спровоцировав тем самым жаркие споры в комментариях под публикацией. Далеко не все её подписчики оценили коричневую кожу исполнительницы положительно. Даже нашлись и те, кто был шокирован таким сильным загаром. Большинство поклонников Алены, посоветовали ей воздержаться от такого длительного пребывания под солнцем, поскольку в её возрасте необходимо регулировать влияние ультрафиолетовых лучей, защищая кожу от них.

А афро-россияне существуют?:) #последнийденьлета A post shared by Алёна Свиридова (@alenasviridova) on Oct 1, 2017 at 10:23am PDT

Напомним, что в конце прошедшего лета Свиридова отпраздновала юбилей, ей исполнилось 55 лет. Тогда по поводу своего возраста она пошутила в социальной сети, написав, что готова к получению пенсионных отчислений. При этом она прикрепила к шуточной публикации снимок, на котором предстала в купальнике и продемонстрировала свою спортивную фигуру.