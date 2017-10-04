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Недавно Алена Свиридова отправилась на гастроли в Турцию. Оттуда певица делится с поклонниками в соцсети “Инстаграм” яркими фотографиями. В одной из последних публикаций Алена похвасталась потрясающим загаром.

Алена Свиридова похвасталась шикарным загаром

Алена Свиридова является обладательницей недвижимости на Крымском полуострове, поэтому все минувшее лето она провела именно там. Однако осенью решила отправиться в Турцию, там проходит ежегодный музыкальный фестиваль “Бархатный шансон”, где исполнительница и выступила. Однако она не забыла провести время и на пляже. Об этом можно судить по одной из недавно опубликованных фотографий, где она продемонстрировала подписчикам своего микроблога шикарный загар, спровоцировав тем самым жаркие споры в комментариях под публикацией. Далеко не все её подписчики оценили коричневую кожу исполнительницы положительно. Даже нашлись и те, кто был шокирован таким сильным загаром. Большинство поклонников Алены, посоветовали ей воздержаться от такого длительного пребывания под солнцем, поскольку в её возрасте необходимо регулировать влияние ультрафиолетовых лучей, защищая кожу от них.

А афро-россияне существуют?:) #последнийденьлета

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Напомним, что в конце прошедшего лета Свиридова отпраздновала юбилей, ей исполнилось 55 лет. Тогда по поводу своего возраста она пошутила в социальной сети, написав, что готова к получению пенсионных отчислений. При этом она прикрепила к шуточной публикации снимок, на котором предстала в купальнике и продемонстрировала свою спортивную фигуру.

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