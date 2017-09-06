Алена Водонаева поделилась архивными фотографиями

Алена Водонаева приобрела большую популярность благодаря своему участию в скандальном телепроекте «Дом-2», где провела целых три года. Накануне знаменитость решила поделиться с поклонниками воспоминаниями тринадцатилетней давности, опубликовав фотографии первого лета, проведённого на проекте.

Алена Водонаева начала сниматься в телепроекте «Дом-2» летом в далеком 2004 году. Она практически сразу запомнилась телезрителям своим ярким внешним видом и непростым характером. Там она провела целых три года, пытаясь найти свою любовь, но так и не смогла этого сделать и покинула проект. С момента её ухода из проекта прошло более десяти лет: Алена успешно занимается построением своей карьеры вне периметра шоу, воспитывает подрастающего сына и в скором времени выйдет второй раз замуж. Накануне телеведущая вспомнила те далекие годы, когда она только пришла на проект. Алена поделилась с подписчиками своего микроблога фотографиями, сделанными в тот временной промежуток на съемочной площадке.

В комментарии к обнародованным снимкам она написала, что недавно со своим возлюбленным пересматривала старые фотографии. Водонаева показала будущему мужу свое детство, школьные годы, конкурсы красоты и реалити-шоу. Также телеведущая поинтересовалась у своих поклонников, сохраняли ли они старые архивные фотографии в семейных фотоальбомах, как делала это она, когда не было Интернета и социальных сетей. Алена отметила, что в 2004 году телепроект был добрым и искренним, а также действительно был направлен на помощь молодым людям обрести свою любовь.