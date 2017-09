Алена Водонаева поделилась архивными фотографиями

Вчера добрались до моих старых альбомов с фотографиями 😻 Показывала будущем мужу детство, садик, школу, университет, конкурсы красоты, реалити шоу, поездки в путешествия и пр. ✈️ А вы храните фотографии? Я раньше старалась все распечатывать и в альбомы, а последние годы, все в компьютерах в основном и в инстаграм 🤗 Вот вам три фотографии из альбома. Первое лето на Дом-2. Время, когда этот проект был добрым, искренним, про любовь, дружбу, приключения, творчество и жизненные уроки. 2004 год. Кто смотрел нас тогда?

A post shared by Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) on Sep 5, 2017 at 8:51pm PDT