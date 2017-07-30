Алеся Кафельникова: что на самом деле происходит в семье теннисиста Евгения Кафельникова

СМИ пытаются разобраться в том, что на данный момент происходит в семье экс-чемпиона мира по теннису Евгения Кафельникова. Со стороны ситуация выглядит так: у модели и блогерши Алеса Кафельниковой, дочери Евгения, проблемы с наркотиками, ее надо спасать, из-за этого спортсмен называет себя плохим отцом. А Алеся заявляет: папа писал в «Твиттере» не о ней, она не наркоманка.

Сообщения, которые оставил у себя в «Твиттере» Евгений Кафельников, бывшая «первая ракетка мира», пугают и настораживают. Он зовет себя неудачником, который за карьерой и спортом упустил самое главное – ребенка, то есть дочь Алесю, и не заметил, как она подсела на наркотики. Осознавать это – самый настоящий ад, а достижения, спорт и другие второстепенные вещи просто теряют смысл. Алеся, в свою очередь, заявляет, что не знает, кого папа имел в виду, но точно не ее – она не наркоманка. У нее вообще все хорошо, она даже со своим бойфрендом рэпером «Фараоном» не расставалась.

Не могу больше в себе держать!! Помогите! Я — отец-неудачник!! Вот что самое противное для любого родителя — осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю. Я попал в «ад»! Дальнейшая жизнь начинает терять смысл. Наркотики.

Разобраться в ситуации, которая возникла в семье Кафельникова, непросто: отцу в комментариях советуют решения проблемы наркомании у дочери, Алеся на Евгения чуть ли не кидается после таких твиттов. В своих социальных сетях она просит знакомых отца передать ему, что он ее «достал», а все его «твитты» — просто сплетни и вымысел, записи Алеси сопровождаются хэштегами с английскими ругательствами. Отец в свою очередь не собирается опровергать свои твитты в первую очередь ради дочери: проблема есть и ее надо решать.

A post shared by Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) on Jul 18, 2017 at 4:24am PDT

Пользователи сети больше верят уважаемому человеку — Евгению Кафельникову, а не его дочери, у которой могут быть подобные проблемы. Но пока официальная версия от отца о том, что Алеся Кафельникова – наркоманка, дочка так и будет обвинять отца в том, что он распространяет в Интернете сплетни и позорит ее на весь «Твиттер».