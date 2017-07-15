Алеся Кафельникова пожелала Насте Кудри «гореть в аду»

Дочь вице-президента Федерации тенниса Евгения Кафельникова Алеся использует свой «Инстаграм» для того, чтобы выяснять отношения с теми, кто ей не нравится. Поп-исполнительнице Насте Кудри Кафельникова пожелала «гореть в аду» только за то, что та спела дуэтом с Ольгой Бузовой песню «Будет жарко!».

Алеся Кафельникова, дочь прославленного теннисиста Евгения Кафельникова, не всегда следит за выражениями и бывает резка в своем «Инстаграме». А уж если ей кто-то или что-то не нравится – юная модель может и оскорбить. Дочери олигарха, студентке и певице Насте Кудри Алеся пожелала «гори в аду»: Настя, по мнению Алеси, бездарна, и непонятно кто этой посредственности вообще сдает студию для записи. Ее оскорбления касались и Ольги Бузовой, с которой Настя пела дуэтом.

Скандальное высказывание быстро исчезло со странички Алеси Кафельниковой, как это случилось со многими провокационными постами юной модели. Неизвестно, было ли влияние на Алесю со стороны Ольги и Насти, но факт остается фактом. Девушки долго писали свое «горячее видео» «Будет жарко!» и не позволили бы дочери знаменитого папы портить им реноме. Тем более, с отцом Насте Кудри тоже повезло – у ее родителя Игоря Кудряшкина есть деньги для дочери, мечтающей петь. Шквал возмущений заставил Алесю закрыть на время свой «Инстаграм».

Несмотря на вздорный характер, дочь чемпиона Евгения Кафельникова Алеся очень трудолюбива. Она блистает на обложках с 16-и лет, карьеру в модельном бизнесе тоже строит сама, а ее популярный «Инстаграм» делает ее независимой от папы. Даже любовь и деньги модель не связывает, потому что сама на себя заработает.