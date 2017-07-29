Алеся Кафельникова, дочь теннисиста с мировым именем Евгения Кафельникова, отрицает, что ее отец писал в Твиттере о ней, когда признавался, что он отец-неудачник, и что всему виной наркотики. По словам Алеси, у нее все хорошо.

Как сообщает агенство «Интерфакс», на днях в Твиттере знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова появились пугающие по своей депрессивной окраске записи, в которых он называл себя отцом-неудачником и просил помощи. Евгений сообщал, ему противно осознавать факт своего провального отцовства, и что он такого не заслуживает.

Потом появилась еще более отчаянные записи о том, что он попал в самый настоящий ад, и что его жизнь лишена смысла. В конце стояло короткое слово: “Наркотики”. По слухам, у Кафельникова появились проблемы с дочерью Алесей, с которой он накануне поссорился и та ушла из дома.

Напомним, что недавно в том же Твиттере, Евгений писал, что никогда не стеснялся говорить публично о каких-то своих личных проблемах и будет продолжать делать это и впредь — видимо именно этим вызваны такие откровенные признания первой ракетки мира в Твиттере.

Журналисты попросили Алесю Кафельникову прокомментировать твиты своего отца, на что она ответила, что он писал вовсе не о ней, и что в ее жизни все в порядке. Также Алеся не подтвердила распространившиеся в СМИ слухи о том, что она порвала свои отношения с рэпером Глебом Голубиным, известным под псевдонимом “Фараон”.

Напомним, что Кафельникова закончила работу по созданию своей новой песни, которую она недавно анонсировала в соцсетях. Сроки официального появления песни для широкого доступа пока неизвестны.