Алиана Гобозова считает свекровь виновной в смерти ее матери

Бывшие участники телепроекта «Дом-2″ — Алиана и Александр Гобозовы встретились на съемках программы » На самом деле», где попытались выяснить отношения, задав друг другу вопросы, ответы которых были проверены детектором лжи. Во время съемок выяснилось, что Алиана считает свою свекровь виновной в смерти ее матери.

Полиграфологам программы «На самом деле» удалось установить, что супруги в отношениях были нечестны друг с другом, а свекровь только усугубляла ситуацию в их браке. В самом начале программы Алиана заявила о том, что не имеет желания возвращаться к Александру, так как у неё не осталось никаких чувств к бывшем мужу. Дождавшись своей очереди, Александр рассказал о том, что по сей день продолжает любить Алиану.

Стоит отметить и особую роль в отношениях между супругами, которую сыграла мама Александра — Ольга Васильевна. Когда Гобозовы были участниками телепроекта, свекровь и невестка нередко выясняли между собой отношения с помощью скандалов, обоюдных оскорблений и драк. Гобозов отметил, что его бывшая супруга обвиняла Ольгу Васильевну в смерти ее матери. Участница телестройки пыталась отрицать это обстоятельство, однако, полиграфологи авторитетно заявили, что та лжет.