Алика Смехова пожаловалась на свое одиночество

В одном из недавних выпусков «Идеального ремонта» героиней стала Алика Смехова, которая рассказала ведущему о проблемах в личной жизни. Оказалось, что её трудности в личной жизни и работе понимает только её отец — Вениамин Смехов.

Дизайнерам «Идеального ремонта» удалось поработать в квартире Алики Смеховой. Так как в квартире только одна комната, хозяйка захотела преобразить свои апартаменты, объединив в них спальню и рабочий кабинет. Такое решение обусловлено тем, что иногда ей приходится ночевать в городе из-за большой загруженности репетициями или работе на сцене. Также актриса попросила сделать всё в лаконичном стиле с минимальным количеством мебели. А пока работники «Идеального ремонта» воплощали задумки, Алика поведала о проблемах в личной жизни.

Оказывается, сейчас она живет без мужчины, вся её семья это два сына и отец. Вениамин Смехов единственный человек, который действительно понимает актрису и вникает во все её проблемы в личной жизни. Именно такого понимания и не хватает ей в мужчинах. Несмотря на то, что двоих сыновей она воспитывает одна, с их отцами мальчики поддерживают хорошие отношения.