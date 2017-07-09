Алика Смехова рассказала о своем отце, который мало уделяет внимания внукам

В течение долгих лет Алика Смехова упоминала в своих интервью о том, что сейчас её сердце свободно. Также актриса довольно часто упоминает своего отца, он является одним из немногих мужчин, которые могут понять её с таким сложным характером.

Недавно Алика Смехова вместе со своим отцом Вениамином Смеховым приняли участие в съёмках кулинарного шоу «Смак». Во время готовки Алика Смехова успела рассказать ведущему Ивану Урганту о том, её отец довольно редко навещает их с сыновьями. Когда всё-таки у него получается найти свободное время для дочери и внука, то он предпочитает проводить время с Макаром, изучая с ним стихи великих русских поэтов. В результате этих занятий с дедушкой, маленький Макар со временем стал все больше и больше удивлять слушателей и зрителей своим актерским мастерством.

Напомним, актриса успела выйти замуж и развестись три раза. Её первым мужем стал известный режиссер Сергей Ливнев, старший её на четыре года. Их брак, к сожалению, продлился совсем не долго. Вторым стал Георгий Беджамов, а третьим Николай, занимающийся бизнесом. В браке с крайним супругом родилось двое сыновей. Как отмечает Смехова, несмотря на сложные отношения с бывшим супругом, у него получается оставаться в хороших отношениях с детьми, поддерживая с ними тесную связь.