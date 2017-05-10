Алина Буре, жена известного хоккеиста Павла Буре, порадовала своих поклонников новой порцией позитивных эмоций, опубликовав совместное семейное фото с отдыха в Анталии. Снимок еще раз подтверждает любовь и гармонию, которая царит в семье.

Легенда всемирного хоккея Павел Буре и его жена Алина относятся к тем представителям звездных семей, которые придерживаются правила не афишировать особенностей семейной жизни, не допуская в круг семьи посторонних глаз. Семейные фотографии супружеской пары, особенно вместе с детьми, редко появляются на просторах интернета, но недавно жена хоккеиста сделала исключение и предоставила общественности возможность порадоваться идиллией семейной жизни семьи Буре. Алина Буре выложила в своем Instagram несколько милых снимков, которые были сделаны во время совместного отдыха пары в Анталии.

👨‍👩‍👧‍👦❤️ A post shared by Alina Bure (@alinabure) on May 8, 2017 at 2:52pm PDT

Фотографии изображают веселую счастливую жену Алину в обществе двоих детей и Павла Буре, которые вместе делают замечательное селфи. От такого фото подписчики пришли в восторг, сопроводив опубликованный снимок множеством позитивных комментариев с пожеланиями добра, счастья и хорошего отдыха.

🐠 A post shared by Alina Bure (@alinabure) on May 5, 2017 at 7:58am PDT

Сама пара хоккеиста имеет двоих детей, как говориться, полный боевой комплект: сына и дочь. Первенец появился в семье в 2013 году и это был сын, которого впоследствии назвали Пашей. Пара была очень рада появлению малыша, поскольку это было очень долгожданным событием в их жизни. Спортсмен полностью посвятил себя отцовству, наслаждаясь малышом: он с ним играл, гулял, купал и т.д., то есть выполнял все то, что должен выполнять примерный отец. Также отец признался, что хотя и не считает обязательным то, чтобы его сын становился хоккеистом, но то, что он должен любить спорт, бесспорно. Именно поэтому Павел Буре уже с раннего детства приучал своего сына к спорту, в частности, к плаванию.

Дочка в семье родилась в 2015 году и назвали ее Палина (производное от имен родителей). Родилась она после 6 лет брака, который был официально зарегистрирован в 2009 году.