Гимнастка Алина Кабаева готовит юных гимнасток к участию к фестивалю. Видео с генеральной репетиции говорит о том, что знаменитость тщательно следит за качеством спортивных номеров и в то же время добра к девочкам.

Фестивали художественной гимнастики Кабаева проводит из года в год, она активно пропагандирует детский спорт в России, развивает его. На генеральном прогоне каждая маленькая спортсменка получила от знаменитости достаточно внимания — успехи детей были отмечены должным образом. Самые маленькие не верили, что перед ними «настоящая Алина Кабаева», и гимнастка крепко обнимала их, чтоб удостоверить. Так же имидж спортсменки был оценен по достоинству: всем понравились ее рваные джинсы со стразами и пайетками, темный верх и светлые стильные туфли на каблуках.

Завтра на фестиваль художественной гимнастики придут дети из детских домов, и Кабаева попросила подопечных подарить им чудо и выложиться на все сто. Немало будущих звезд художественной гимнастики получили путевку в жизнь благодаря Алине. Ее любят, ею восхищаются, с нее берут пример, делая спортивную карьеру.

Юлия Востругина, «двойник» Алины Кабаевой из Новомосковска, похожа на кумира и внешне, и характером. Девочка ведет канал на YouTube, где объясняет маленьким гимнасткам, как делать те или иные упражнения. 17-илетняя девушка заявила, что она занимается этим на общественных началах, денег за рекламу не берет и бескорыстием хочет походить на Алину Кабаеву.