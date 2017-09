Алина Кабаева оказалась в центре внимания из-за полупрозрачного платья

With the QUEEN of rhythmic gymnastics Alina Kabaeva ❤️ #worldschampionship #pesaro2017 #rhithmicgymnastic #alinakabaeva #russia #russiangymnast #italiantelevision #interview #russiangymnastics #goodvibes #queen #olympicchampion #motivational

A post shared by 🦍🏃‍♀️ (@chiarasani1) on Aug 30, 2017 at 4:18pm PDT