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Знаменитая российская спортсменка Алина Кабаева недавно посетила Чемпионат мира по художественной гимнастике. Поклонники спортсменки отметили прекрасный внешний вид своего кумира. Перед общественностью Кабаева предстала в элегантном полупрозрачном платье.

Алина Кабаева оказалась в центре внимания из-за полупрозрачного платья
Фото: Graziamagazine.ru

На днях Алина Кабаева посетила итальянский город под названием Пезаро. Туда она отправилась неслучайно: сейчас разгорелась нешуточная борьба между спортсменами художественной гимнастики со всего мира. После проведения первых же состязаний награды удостоились две наши соотечественницы — Дина и Арина Аверины, разделившие медали за второе и первое место. Однако большее внимание досталось Алине Кабаевой, которая присутствовала на соревновании как представитель данного вида спорта из России.

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Настоящий восторг у её поклонников вызвало полупрозрачное платье, в котором она поздравила Дину и Арину с победой. Фанаты спортсменки смогли сделать памятные фотографии с кумиром после проведения соревнований. Стоит отметить, что Алина активно занимается поддержкой молодых спортсменов из России, чтобы те смогли показать достойный результат по время международных соревнований.

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