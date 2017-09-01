Алина Кабаева оказалась в центре внимания из-за полупрозрачного платья

Знаменитая российская спортсменка Алина Кабаева недавно посетила Чемпионат мира по художественной гимнастике. Поклонники спортсменки отметили прекрасный внешний вид своего кумира. Перед общественностью Кабаева предстала в элегантном полупрозрачном платье.



На днях Алина Кабаева посетила итальянский город под названием Пезаро. Туда она отправилась неслучайно: сейчас разгорелась нешуточная борьба между спортсменами художественной гимнастики со всего мира. После проведения первых же состязаний награды удостоились две наши соотечественницы — Дина и Арина Аверины, разделившие медали за второе и первое место. Однако большее внимание досталось Алине Кабаевой, которая присутствовала на соревновании как представитель данного вида спорта из России.

Настоящий восторг у её поклонников вызвало полупрозрачное платье, в котором она поздравила Дину и Арину с победой. Фанаты спортсменки смогли сделать памятные фотографии с кумиром после проведения соревнований. Стоит отметить, что Алина активно занимается поддержкой молодых спортсменов из России, чтобы те смогли показать достойный результат по время международных соревнований.