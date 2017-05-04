Звезда популярного в свое время фильма «Служебная роман» Алиса Бруновна Френдлих дала интервью, которое приурочено к появлению на телевизионных экранах страны нового проекта Тодоровского «Большой», где речь идёт о балете и всех перипетиях закулисной жизни.

Алиса Френдлих, которая запомнилась российскому зрителю по нашумевшему фильму «Служебный роман», приняла участие в съемках Валерия Тодоровского, который уже вскоре появиться на телеэкранах. Фильм называется «Большой», а актриса сыграла в нем одну из главных ролей. По словам самой актрисы, не смотря на то, что ей уже 82 года и она могла бы отказаться от участия в фильме, то, что проект посвящен танцам, в частности, балету, сыграло важный фактор в принятии решения.

Алиса Френдлих отметила, что ей очень импонирует история фильма, его сценарий, поскольку она сама любила балет и в молодости очень увлекалась таким видом искусства. Актриса даже для того, чтобы лучше вжиться в роль педагога стала посещать Вагановское училище, где она наблюдала за тем, как учат и воспитывают настоящих танцовщиц. Актрису поразило то, что все педагоги общаются со своими ученицами очень нежно, ласково, хотя впоследствии это отрицали воспитанницы из других хореографических училищ, принимающих участие в съёмках.

В своем интервью, которое она дала накануне выхода на экран нового проекта, актриса призналась, что она еще легко узнаваема в народе и ее до сих пор просят дать автограф, что она не очень любит делать. Также актриса отметила то факт, что она очень не любит куда-то ходить или посещать какие-то мероприятия, для нее это целая трагедия. Частично это связано с ее узнаваемостью и желанием многих сфотографироваться, а поскольку сейчас у всех есть камеры, то поход превращается в какой-то кошмар.

Проект «Большой» Тодоровского – это не первая работа между режиссером и актрисой, ранее Алиса Френдлих уже сотрудничала с ним в проекте «Подмосковные вечера»