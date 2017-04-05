Алиса Шер и Дмитрий Нагиев расстались из-за «женской логики»

Алиса Шер и Дмитрий Нагиев разорвали свои отношения в 2010 году. Для Нагиева это был первый и последний брак. Сам актер, телеведущий и шоумен признается, что к своим 50 годам так и не смог раскрыть «женский секрет» и понять женскую логику.

В этом году Дмитрий Нагиев празднует грандиозную дату – 50 лет. Несмотря на солидный возраст, актер и шоумен все еще остается одним из самых завидных холостяков страны, одним из наиболее популярных среди женщин мужчин. Ему удается поддерживать прекрасную физическую форму, хотя сам Нагиев признается, что с годами эта дается ему все труднее и труднее.

Но самая большая загадка Нагиева – это его личная жизнь. Актер был жена только раз – на Алисе Шер (псевдоним Аллы Нагиевой). Брак их официально распался в 2010 году, но фактически еще раньше. Дмитрий долго пытался привыкнуть к совместной с женщиной жизни, но сделать этого так и не смог. В честь своего 50-летия он попытался объяснить, почему так случилось.

В своем интервью актер признался, что так и не смог понять женскую логику – одну из главных загадок человечества. Дмитрий признается: в юношестве был уверен, что знает о женщинах практически все. С годами эта уверенность рассеивалась, а затем крепчала уверенность в обратном. К своим 50 годам он так и не смог по-настоящему понять женщин, и именно поэтому, признается Нагиев, в свое время расстался с Алисой Шер и до сих пор остается холост. А слухи о тайной семье актер категорически отвергает и уверяет, что может даже показать паспорт в подтверждение своих слов.