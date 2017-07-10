Алия Мустафина впервые опубликовала фотографию новорожденной дочери

Примерно месяц прошел с того момента как Алия Мустафина стала мамой. Накануне многие семьи праздновали День любви, семьи и верности, по этому поводу Алия решила поздравить подписчиков своего микроблога, опубликовав фотографию новорожденной дочери.

В середине предыдущего месяца многочисленные издания писали о том, что Алия Мустафина и Алексей Зайцев впервые стали родителями. В семье олимпийской чемпионки родилась дочка. После этого счастливые родители несколько раз публиковали фотографии, где они были запечатлены во время прогулки с коляской, в которой лежала новорождённая дочь. И вот, в День Петра и Февронии, счастливая пара решила порадовать своих поклонников, опубликовав трогательные фотографии маленькой дочери.

С прекрасным праздником всех!!! Ведь когда в семье царит любовь- ничего прекрасней не придумать, и все это может быть благодаря верности❤️ #семьялюбовьверность A post shared by Aliya Mustafina (@musaliya135) on Jul 8, 2017 at 11:58am PDT

Первый снимок был обнародован в микроблоге Алии, на нем новорождённый ребенок держал свою маму за палец маленькой рукой.

А мы семья!!!🙏🏻👼🏻💏 A post shared by A l e x e y Z a y t s e v (@alexey_zaytsev17) on Jul 8, 2017 at 12:29pm PDT

А позже снимком с дочерью поделился и Алексей Зайцев. На этой фотографии был запечатлён счастливый отец, прижимающий к груди своего ребенка. Поклонники пары обрадовались тому, что теперь они смогли рассмотреть лицо малышки. Примечательно также, что родители пока не спешат раскрыть тайну насчет имени наследницы.