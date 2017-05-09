Алла Пугачева потеряла чувство реальности и меры, считают пользователи Инстаграм, разглядывая ее фото. Они уверены, что в 68 лет кожа не может выглядеть так подтянуто, даже при регулярном уходе. Под ее снимками много шутливых комментариев на эту тему.

То что Алла Пугачева великолепно выглядит для своих 68 лет, согласны все ее поклонники, но недавно страница певицы в Инстаграм подверглась множеству насмешливо-шутливых комментариев по поводу ее внешности. Комментаторы сошлись на том, что рваные джинсы на ногах и сплошные пайетки на нарядах Аллы Борисовны еще можно терпеть. Но что касается фотошопа, то здесь примадонна переборщила, так как в ее годы, даже при условии постоянного ухода, кожа лица не может выглядеть так молодо и подтянуто, как на последних фото.

Кто-то предположил, что Пугачева переела “молодильных яблок”, другие пользователи отметили пользу века технологий для современных артистов, которые нигде не публикуются без фотошопа. Другие пользователи пошутили, что Алла Борисовна, вслед за своим мужем, увлеклась омолаживающей минеральной водой.

Напомним, что Максим Галкин отдыхает сейчас на Карловых Варах, где он много пьет местной минеральной воды. По этому поводу в сети появилось его шутка, что он так омолодился, что его скоро без взрослого сопровождения не пустят на самолет.