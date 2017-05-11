Алла Пугачева вместе со своей семьей планирует провести летний отпуск в Юрмале. Примадонна арендует за 7000000 рублей виллу «Марта», в которой она с супругом отдыхала в прошлом году. Это двухэтажное здание считается одним из самых дорогих на Балтийском побережье.

Ранее Юрмала считалась любимым местом для отдыха звезд российского шоу-бизнеса. Каждый год здесь проходил фестиваль «Новая волна», музой которого считается Алла Пугачева. Но 3—и года назад было принято решение перенести конкурс молодых исполнителей в российский город Сочи. Несмотря на это латвийский курорт отечественными знаменитостями не забыт. Вот и Примадонна вместе с супругом Галкиным и детьми планируют летом посетить Балтийское побережье.

По приезду на курорт, знаменитая семья отдаст предпочтение вилле «Марта», которую арендует не в первый раз. Это роскошное здание находится около концертного зала «Дзинтари», оно оснащено большой гостиной, шестью спальными комнатами, теннисным кортом, кинозалом, библиотекой, картинной галереей, оранжереей с бамбуковой рощей, спа—комплексом, бассейном, зимним садом, баней. Дом с площадью в 2,5 тыс кв.м. оценили в 15000000 евро, а его месячная аренда составляет более 7000000 рублей.

Необходимо отметить, что с 20 июля стартует фестиваль «Рандеву», организатором которого является Лайма Вайкуле. Продлится мероприятие четыре дня. Ожидается, что Алла Пугачева посетит фестиваль со своим супругом. В прошлом году Примадонна была вынуждена пропустить мероприятия. По ее словам, певице не с кем было оставить детей.