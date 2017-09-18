Алла Пугачева едва не лишилась зрения после возникшего из-за гриппа осложнения

Недавно Алла Пугачёва рассказала журналистам о страшном случае, произошедшем с ней несколько лет назад. Дело в том, что из-за сильного осложнения, вызванного гриппом, артистка лишилась зрения и только чудом сумела его восстановить.

Примадонна, несмотря на свой возраст в 68 лет, может стать отличным примером для подражания многим другим артистам. Никто не знал до недавнего времени, что артистка могла стать инвалидом несколько лет назад. В своем недавнем интервью Алла рассказала о неприятном случае, когда она ослепла из-за возникшего осложнения, вызванного гриппом. Тогда врачи, которые консультировали певицу, уверяли её, что слепота должна пройти, просто это такая реакция организма на болезнь. Однако, если бы она не обратилась за помощью к Ирэн Федоровой, то, скорее всего, осталась бы слепой на всю оставшуюся жизнь. Именно Ирэн настояла на том, чтобы Примадонна срочно отправилась в медицинский центр имени Святослава Федорова.

Артистка признается, ей пришлось изображать из себя видящую, чтобы никто не стал распускать слухи о её слепоте. Для этого она шла под руку с Ирэн, которая заранее предупреждала её о всех препятствиях и поворотах в коридорах медицинского центра, а также напоминала улыбаться, когда поблизости были люди. Пугачева отметила в своем интервью, что очень рада тому, что успела вовремя заняться этой проблемой. Зрение с большим трудом, но удалось восстановить благодаря таланту Святослава Федорова. С хирургом они были хорошими друзьями на протяжении долгих лет. Святослав мог запросто заглянуть к ней домой, чтобы отдать только что добытых на охоте фазанов. Примадонна прекрасно помнит, как они потом вкусно готовили эту дичь и вместе употребляли в пищу.