Алла Пугачева согласилась лететь частным самолетом на бакинский фестиваль “Жара” по просьбе певца Эмина. Примадонна отказывалась летать уже много лет. Для того, чтобы уговорить ее посетить Баку, Эмин ездил к Пугачевой в деревню Грязь и играл с ее детьми.

Двадцать девятого июля в Баку пройдет очередной музыкальный фестиваль под названием “Жара”. Основатель фестиваля певец Эмин пригласил на него много азербайджанских и российских звезд, но для поднятия статуса мероприятия ему нужна была Примадонна российской сцены — Алла Пугачева.

Эмин понимал, что перед ним стоит задача практически невыполнимая, всем известно, что Пугачева уже давно не выступает на концертах и наотрез отказывается летать самолетами. Но все же он решил попытать счастья и отправился в деревню Грязь, где живут Пугачева, Галкин и их дети.

Певца приняли радушно, он пообщался со звездной парой и поиграл с их детьми, а во время застолья признался Алле Борисовне, зачем приехал к ней на самом деле, воскликнув: “Спасайте!”.

Пугачева долго думала над предложением Эмина, но ему помог Филипп Киркоров, он также стал уговаривать Аллу на перелет в Баку, тем более, что Эмин предоставляет для этого частный самолет. Также Киркоров рассказал ей, что он уже был на “Жаре”, и что это мероприятие действительно достойное, а сервис там соответствует высокому рангу певицы. Помочь с песней для Пугачевой пообещал Сергей Кожевников, глава “Русского радио”.

В итоге Примадонна согласилась, чем немало порадовала Эмина. Он считает, что Алле Борисовне будет на что посмотреть в Баку, ведь она очень давно там не была.