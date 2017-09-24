Алла Пугачева: Максим Галкин посвятил супруге песню на французском

Максим Галкин, находящийся на гастролях, очень скучает по своей семье, поэтому опубликовал трогательное обращение с Алле Пугачёвой. В опубликованной видеозаписи Максим посвятил своей супруге песню на французском языке.

В данный момент Максим Галкин находится в гастрольном туре по Европе, где выступает с юмористическими номерами. Мужчина не скрывает, что очень тяжело переносит расставание с семьей, из-за чего постоянно записывает для них трогательные послания из разных уголков планеты. На этот раз максим Галкин в довольно романтической форме пожелал супруге спокойной ночи, исполнив песню на французском языке. Эта публикация растрогала подписчиков его микроблога, которые поспешили выразить свой восторг от увиденного в комментариях под записью. “Как трогательно! Живите счастливо и не обращайте внимания на завистников! Здоровья вам!”, “Какая прелесть. Как прекрасно, когда человек любит и является любимым. Алла на этом видео выглядит очень молодо И счастливо”, – написали в комментариях пользователи сети.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева с размахом отпраздновали день рождения своих прекрасных детей – Лизы и Гарри. По случаю празднования дня рождения собралось огромное количество родственников, друзей и коллег артистов, которые искренне поздравили наследников звездной семьи. Лиза получила в подарок роликовые коньки, о которых так долго мечтала, а Гарри подарили военный костюм.