Алла Пугачева приходит в себя после сердечного приступа

В начале этой недели многочисленные издания писали о том, что Алла Пугачёва почувствовала себя плохо, из—за чего обратилась к доктору. Дочь певицы поведала журналистам о причинах, заставивших её мать прибегнуть к услугам доктора.

Алла Пугачева подверглась проверке сосудов сердца. Как заявляют многочисленные источники, ей провели диагностику ишемической болезни. После того, как это было сделано, она направилась отдыхать в Юрмалу вместе со своим мужем. Директор исполнительницы уверил журналистов, на данный момент здоровью певицы ничего не угрожает. Уже позднее её дочь рассказала журналистам об истинных причинах сделанного обследования.

Как оказалось, у Аллы Пугачёвой был сердечный приступ, который диагностировал специально прилетевший из Лондона врач. Орбакайте узнала об этом только по приезду домой из Америки, так как Пугачёва не хотела портить настроение своей дочери в день её рождения. Кстати, для отдыха в Латвии знаменитость арендовала дорогую виллу, ориентировочной стоимостью в 15 млн евро. Исполнительница находится в дружеских отношениях с владельцем виллы, поэтому он сделал для неё хорошую скидку.