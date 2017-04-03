Алла Пугачева на протяжении всей своей карьеры экспериментирует со своим внешним видом. На днях в интернете было опубликовано фото, на котором Примадонна запечатлена в молодежном образе. Такой эксперимент ей предложил знаменитый стилист Алишер.

На своей странице в Инстаграм Алишер поделился новым стилем Пугачевой, над которым поработал он. Стилист подобрал для знаменитости новый гардероб, теперь на смену черным балахонам, которые стали визитной карточкой певицы, пришли яркие, оригинальные наряды.

«Сейчас работаю над веселыми вещами для повседневной жизни, которые предназначены для Аллы Борисовны. В них она будет выглядеть сексуально. Стеснялась, еле смог уговорить сфотографироваться в одном из нарядов. Она выглядит суперски! Очень рад, что Примадонна становится другой и медленными шагами идет на новые эксперименты», — написал стилист под снимком Пугачевой.

Что касается поклонников певицы, они одобрили новую Пугачеву: «Побольше фоток с этой красоткой», «Она божественна», «Выглядит великолепно, реально девочка», «Очень вдохновляет преображение Аллы Борисовны», «Крутая, классный лук», «Долой стеснения», «Хороший вкус, молодцы», «Шикарна не только одежда, но и прическа».

Напомним, недавно певица опубликовала селфи, текст под которым был адресован ее недоброжелателям. Знаменитость призналась, что не использует фотошоп и не стесняется выходить на публику естественной.