Алла Пугачева собрала звезд шоубиза на «Празднике желтых цветов»

Алла Пугачева повеселилась на весеннем мероприятии, которое состоится каждый год. Это мероприятие получило название «Праздник желтых цветов».

67-летняя знаменитость точно знает, как нужно по-настоящему «отрываться». Примадонна в очередной раз собрала всех своих товарищей, друзей и родных на ежегодное весеннее мероприятие. Данное торжество проходит на протяжении пятидесяти лет. Изюминкой праздника является то, что каждый приглашенный дарит певице цветы, обязательно желтого оттенка. В этот раз весеннее торжество посетило большое количество звезд российского шоубиза. Звезды с радостью делали селфи с Примадонной, а после делились с поклонниками полученными снимками. Хозяйка праздника порадовала своих гостей оригинальным танцем. Женщина исполнила танец с венком на голове. Киркоров первый, кто опубликовал данный ролик у себя в Инстаграм.

«Прекраснейшая Алла. Она снова вдохновила присутствующих на большой труд, зарядила лучами доброты, любви и вдохновила. Пусть Бог даст крепкого здоровья, много лет жизни тебе. Первое воскресенье прекрасного, теплого времени года, оно прошло в греческом стиле, не забудем его никогда», — прокомментировал видео певец.