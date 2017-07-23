Алла Пугачева вызвала восторг у зрителей Юрмалы, продемонстрировав стройные ноги

Алла Пугачёва посетила музыкальный фестиваль в Юрмале, который организовала Лайма Вайкуле. На мероприятии Алла появилась в коротком черном платье, благодаря длине которого зрители смогли оценить стройные ноги Примадонны. Общественность была в восторге от внешнего вида исполнительницы.



Появление Аллы Пугачёвой и Максима Галкина на музыкальном фестивале «Лайма Вайкуле. Рандеву. Юрмала 2017» ожидали к его открытию. Однако, звездная пара смогла добраться до места проведения мероприятия только вчера. Появление Примадонны на фестивале сразу же привлекло к себе всеобщее внимание, во многом из-за неожиданного образа артистки. Для мероприятия она нарядилась в короткое черное платье, которое подчеркивало её стройные ноги. Поверх платья Алла надела коричневую кожаную куртку, а в качестве обуви выбрала кеды белого цвета, что добавило её образу молодежности.

Что касается образа Максима Галкина, то он не привлек к себе практически никакого внимания. Его внешний вид был довольно прост, он предпочел одеться в обыкновенные джинсы и полосатый джемпер. Телеведущий держал Аллу за руку и не отходил от своей супруги ни на минуту на протяжении всего их визита на фестиваль. Также стоит отметить, что Пугачева и Галкин не стали располагаться в VIP-местах, они наслаждались шоу среди обыкновенных зрителей.