Алла Пугачёва намекнула, что теряет голос

Поклонники Аллы Пугачёвой обсуждают возможную потерю голоса Примадонной. Это началось после того как на просторах социальных сетей был опубликован один из апрельских выпусков «Сегодня вечером», в котором Алла Борисовна пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Накануне на просторах социальных сетей началось бурное обсуждение возможных причин плохого самочувствия Аллы Пугачёвой. Такая реакция была спровоцирована тем, что в Сети неожиданно была обнародована старая запись программы «Сегодня вечером», вышедшая в эфир первого канал весной текущего года. На съёмку того выпуска была приглашена Примадонна и Виталий Игнатенко, который в свое время написал книгу о ликвидации аварии на ЧАЭС. Мужчина упомянул, что Пугачева была одной из первых артисток, которая приехала поддержать своим выступлением ликвидаторов Аварии.

В этой книге было также написано, что после того концерта артистка потеряла голос, это вызвало удивление у Аллы. Она прокомментировала это заявив, что не теряла голос после того выступления, но теряет его сейчас. Именно это заявление в весеннем выпуске «Сегодня вечером», спровоцировало слухи о плохом самочувствии артистки.