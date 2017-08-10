Алла Пугачёва обратилась к умершему другу

Алла Пугачёва обратилась к ушедшему из жизни Павлу Слободкину, который запомнился многим россиянам как основатель ВИА «Веселые ребята». Именно благодаря его стараниям исполнительница одержала победу в музыкальном конкурсе в Болгарии.

Накануне ушел из жизни знаменитый композитор — Павел Слободкин, который приложил руку к музыкальной карьере многих российских знаменитостей. Пугачева решила посвятить публикацию в микроблоге своим воспоминаниям о времени, проведенном за совместной работой в ансамбле «Веселые ребята», а также выразила свое сожаление по поводу случившегося. Артистка не скрывает, ей очень жаль, что человек, с которым они вместе достигали цель, казавшуюся недостижимой, покинул этот мир.

В публикации она отметила музыкальный и композиторский талант Слободкина, а также попрощалась с коллегой, попросив у него прощения. При этом она не уточнила, за что извиняется перед ним. Помимо всего прочего, Примадонна выразила свою надежду на то, что ей удастся встретиться с ним в загробной жизни, где они смогут найти ответы на те вопросы, которые не смогли решить между собой при жизни.