Алла Пугачёва отпраздновала день рождения подруги в провокационном наряде

Недавно Алла Пугачева посетила вечеринку Алины Редель, которую та устроила по случаю своего дня рождения. Там Примадонна появилась в провокационном наряде и по-настоящему отожгла.

Два дня назад Алина Редель, лучшая подруга Аллы Пугачёвой, устроила в одном из столичных ресторанов шумное празднование своего дня рождения. Помимо Примадонны на мероприятии присутствовало огромное количество других представителей российского шоу-бизнеса. Алла Борисовна выбрала довольно провокационный наряд для празднования дня рождения подруги. Как можно было увидеть на опубликованных в социальных сетях фотографиях, певица была одета в пиджак ярко-красного цвета, короткую кожаную юбку и сапоги. Кроме того, Пугачева поздравила подругу и с помощью социальных сетей, разместив в микроблоге короткий видеоролик, на котором запечатлела как именинница дегустирует огромных размеров торт. В комментарии к публикации артистка написала, что её подруга, несмотря на преклонный возраст, не утратила своего жизнелюбия, умения дружить и восхищаться успехами посторонних людей.

Отметим, что помимо Примадонны к поздравлениям присоединился и Филипп Киркоров, который устроил настоящее представление на сцене. Российский поп-король порадовал собравшихся гостей своими лучшими хитами. Именинница, услышав знакомые мелодии, начала танцевать вместе с друзьями. Помимо своего выступления Киркоров подарил Алине шикарный букет цветов, который находился над праздничным столом на протяжении всего банкета.