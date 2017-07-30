Алла Пугачёва рассказала о плохом состоянии своего здоровья

Алла Пугачёва публично извинилась перед журналистами за то, что отказалась от интервью из за болезни. Сейчас Примадонна ведет подготовку к выступлению на фестивале «Жара», который будет проводиться в городе баку. После очередной репетиции она не стала общаться с журналистами, решив сберечь свой голос.

Сейчас в столице Азербайджана — Баку проходит музыкальный фестиваль «Жара». А вчера вечером состоялся творческий вечер Аллы Пугачёвой. Для того чтобы встретиться с легендарной исполнительницей приехало несколько тысяч человек. Перед тем как этот мастер-класс состоялся, артистка протестировала сцену, великолепно отрепетировав свое выступление. После чего она быстро удалилась со сцены постаравшись минимизировать свое общение с журналистами, заявив им о том, что очень плохо себя чувствует.

«Болею сильно, извините», — заявила Алла Пугачева, сойдя со сцены.

Репетиция!!! (Из истории) #АллаПугачева #Пугачева #allapugacheva #pugacheva #жара #баку #zharafest A post shared by Алла Пугачева (@allapugacheva_prima) on Jul 29, 2017 at 7:15am PDT

Однако, когда примадонна занималась проверкой сценической аппаратурой, мало кто из обслуживающего персонала мог подумать о том, что Алла испытывает некоторые проблемы со здоровьем, так как она из-за всех сил старалась не подавать виду. Пугачева со всей ответственностью проверила звучание своего голоса, в различных точках на сцене. При этом она блестяще исполнила несколько своих песен, после чего прекратила отстройку звука, пожелав приберечь свой голос для дальнейшего выступления.