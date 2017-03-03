Аллу Пугачеву заподозрили в использовании эликсира молодости

Недавно Алла Пугачева удивила своих поклонников личным фото, на котором она выглядит прекрасно, как отмечают пользователи интернета.

Новый снимок Примадонны на сегодняшний день активно обсуждают поклонники певицы. Многие считают, что по фото видно, что женщина очень похорошела. Они также не могут понять, как ей удается всегда выглядеть свежо и молодо. Необходимо отметить, что фотография была опубликована в Инстаграм Мариной Юдашкиной, которая является подругой певицы. На снимке действительно заметны изменения знаменитости, в глаза сразу бросается то, что она похудела, стильно одета. На женщине был черно-белый костюм, необычные аксессуары и каблуки. А ее глаза сияют счастьем.

Разумеется, поклонники певицы не прошли мимо этого снимка, некоторые даже заподозрили ее в использовании передовой медтехнологии, а именно какого-то неизвестного эликсира молодости: «У Примадонны имеется песня, где она поет, что «пока молодая, пока не худая». Эти слова как пророческие, так как чем старше она становится, тем красивее», «Приятно смотреть на таких женщин», «Восхищаюсь ею», «Многие молодые могли бы у нее поучиться», «Возраст почтенный, а выглядит суперски», «Давно она не показывалась такой, в полном параде, с прической, макияжем, на каблуках», «Это точно Пугачева?», «Ну разве можно выглядеть так прекрасно в 67 лет?».