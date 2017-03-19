Алсу планирует возобновить музыкальную карьеру

Певица Алсу вернулась из декрета и уже начала активно совмещать карьеру с уходом за ребенком.

В конце лета прошлого года певица подарила своему супругу третьего ребенка. Роды прошли в одной из клиник Израиля. Семья назвала сына Рафаэль. Необходимо отметить, что у пары есть две дочки, а сын стал долгожданным наследником. На протяжении первого месяца, после рождения сына, знаменитость не уделяла время социальным сетям, так как занималась ребенком. Но после Алсу вернулась в столицу РФ, где сняла клип на свою новую работу. Через время женщина приняла решение улететь в США, где помимо записи новых песен с помощью американских продюсеров, наслаждалась материнством.

Недавно звезда российского шоубиза сообщила о возврате в РФ, и что в скором времени планирует возобновить музыкальную карьеру. При этом она отметила, забывать о том, что она является многодетной мамой,не собирается.

Напомним, на днях певица с мужем отметили 11 лет супружеской жизни. Со стальной свадьбой их поздравили товарищи, коллеги и поклонники. Их свадебная церемония до сих пор считается одной из самых роскошных. После торжества, где присутствовал весь бомонд Москвы, подарки вывозили грузовыми автомобилями.