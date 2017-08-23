Алсу поделилась фотографиями с отпуска

Певица Алсу оправилась отдыхать в компании своей подруги на один из наиболее дорогих курортов в Италии. Оттуда исполнительница начала делиться фотографиям, публикуя их в своем микроблоге.

Алсу, как и многие российские знаменитости, отправились этим летом отдыхать на заграничные курорты. Для своего отдыха артистка выбрала один из роскошных итальянских курортов, расположенный в небольшом городе под названием Портофино. Оттуда она регулярно публикует яркие снимки, вызывая восхищение у подписчиков своего микроблога, которые буквально усыпают приятными комплиментами её фотографии.

И все-таки, не только дурной пример заразителен😃 Вот, учусь у @elina_janibekyan носить красивые шляпки👒😍 Листайте!!!!👉🏼👉🏼 A post shared by АЛСУ❤️ALSOU Official Instagram (@alsou_a) on Aug 21, 2017 at 4:24am PDT

Также певица опубликовала целую серию снимков, на которых предстала в непривычном для себя образе, примерив шляпу. Алсу признается, что взяла пример со своей подруги, которая любит носить красивые шляпки. Такой неожиданный образ спровоцировал появление множества восторженных комментариев. «Вам тоже очень идут шляпы!», «Все отлично, но шляпу надо ниже к плечам. Так круче», «Просто красотка! Наша гордость и любимая певица», — пишут восторженные поклонники.