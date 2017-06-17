Алсу выступит на церемонии открытия Кубка конфедераций

Алсу планирует выступить на торжестве, посвященном открытию Кубка конфедераций. Мероприятие состоится 17 июня в 16:00 и пройдет в Питере. В церемонии также должны принять и другие российские звезды — Сергей Лазарев, DJ Smash.

Сегодня запланировано выступление Алсу, которое состоится в городе Санкт-Петербург, начало в 16:00. Мероприятие приурочено к открытию Кубка конфедераций. Зрители смогут познакомиться с традициями, культурой, историей РФ и узнать много интересного о городах, где пройдет турнир.

Первый матч соревнований начнется в 18:00, будут соперничать команда Новой Зеландии и РФ. Турнир продлится до июля, а именно до 2 числа. Все это время футболисты будут играть в разных городах страны. Матчи, помимо Питера, запланированы в Казани, Сочи и столице России. Что касается участников, на Кубке конфедераций будут представлены сборные из Португалии, Австралии, Германии, РФ, Камеруна, Новой Зеландии, Мексики, Чили.

Ранее сообщалось, что посмотреть матчи в спортивных комплексах можно лишь с условием предоставления паспорта болельщика, который необходимо было оформить до футбольного события. Этот документ должен быть на руках, помимо приобретенного билета.

Напомним, недавно Алсу опубликовала в «Инстаграм» сообщение, которым заинтриговала всех своих поклонников. Российская исполнительница пообещала в 2018 году порадовать фанатов чем-то новым, что станет неожиданностью. О чем конкретно идет речь, артистка не сообщила.