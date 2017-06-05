Анастасия Костенко — модель и возлюбленная футболиста Дмитрия Тарасова, рассказала, что готова посвятить свою жизнь семье. «Я обожаю готовить! Я вижу такой формат семьи, при котором ее члены всегда ужинают вместе дома», — откровенничает девушка.

Отношения между Дмитрием Тарасовым и Анастасией Костенко завязались почти сразу после развода спортсмена с бывшей женой Ольгой Бузовой. Некоторое время никто не знал о чувствах, вспыхнувших между двумя молодыми людьми, поскольку сами влюбленные не желали афишировать такие подробности. Сейчас этот факт уже известен, но молодые люди продолжают скрывать некоторые моменты своей жизни.

На данный момент Анастасия продолжает обучение в одном из престижных высших учебных заведений Москвы, а также параллельно работает моделью. Сам Дмитрий Тарасов продолжает строить карьеру в спорте. Но, не смотря на такие амбициозные планы молодых людей, Анастасия уже заявила, что готова посвятить свою жизнь семье.

Так в своем недавнем интервью молодая девушка отметила, что очень любит готовить. В ее понимание семья – это обязательно совместный ужин, и никак по-другому. Также девушка отметила, что она не «белоручка», она любит готовить, убирать, все делает по дому сама, не привлекая клининговый персонал.

#Repost @tarasov23 ・・・ Выходной в парке с @kostenko.94 ❤️ #парк#гуляемлетаем#велосипеднаяпрогулка A post shared by Anastasia Kostenko (@kostenko.94) on May 23, 2017 at 3:36am PDT

Дмитрий Тарасов балует свою избранницу. По словам девушки, он мил, внимателен, щедр, дарит ей подарки, ухаживает, ценит ее и т.д. На данный момент молодые люди заканчивают ремонт в доме, где собираются жить. Дом, который был куплен в Подмосковье, изначально предназначался для совместной жизни Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова, но жизнь изменила планы. И теперь там планирует жить Анастасия Костенко.

В конце своего интервью, Анастасия отметила, что она уже готова стать матерью и не видит никаких препятствий в этом. Для нее беременность, если она случиться, будет желанной.