Анастасия Костенко опровергла слухи по поводу своей встречи с бывшим

Анастасия Костенко, девушка Дмитрия Тарасова, недавно побывала у себя на родине в городе Сальске. Там она встретилась с родителями. Но в интернете появились слухи, что там она изменила Дмитрию с бывшем парнем.

Не так давно одной из самых обсуждаемых пар стали Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Молодые люди на начальном этапе отношений старались скрывать свои чувства. Сейчас влюбленные открыто публикуют в социальных сетях совместные фото, признаются друг другу в любви.

На данный момент Дмитрий Тарасов активно готовится к матчу, который состоится между российской сборной и португальской командой. Не так давно в социальных сетях появилась компрометирующая информация: якобы Анастасия Костенко изменяет своему возлюбленному.

На днях модель отправилась на свою родину, в город Сальск. Там ее с радостью встречали родители и близкие. По информации злопыхателей, среди тех, кто ожидал девушку в аэропорту, был и ее бывший парень — Кондрат Ковалев. Говорят, что парень даже на два дня снял апартаменты в одном из дорогих отелей города. Пара именно там и провела эти дни.

Анастасия Костенко разозлилась и решила прокомментировать сложившуюся ситуацию. По ее мнению, такие слухи – это зависть недоброжелателей. Девушка утверждает, что с бывшим парнем она рассталась девять месяцев назад, и с тех пор его не видела. На данный момент у каждого свои отношения, а такие слухи омрачают их. Модель попросила не распространять такие сплетни, так как у ее возлюбленного Дмитрия Тарасова очень ответственная игра, и лучше ему не волноваться.