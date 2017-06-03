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Новая возлюбленная Дмитрия Тарасова Анастасия Костенка решила во многом уподобиться бывшей жене футболиста Ольге Бузовой. Она учится на ведущую в школе телевидения при одном из ВУЗов и выставляет напоказ свое счастье с Тарасовым.

Анастасия Костенко старается во всем копировать телеведущую Ольгу Бузову
Фото: www.paparazzi.ru

В своем микроблоге, Костенко делится с подписчиками своими грандиозными и далеко идущими планами, переживаниями и эмоциями. За те два месяца, которые Настя потратила на обучение, ей дали много новых знаний, умений и навыков. Они обязательно пригодятся модели, когда она начнет трудовую деятельность на телевидении.

Я всегда знала, что лучшее вложение — это вложение в свое образование! Хочу поделиться своими эмоциями!!! Эти 2 месяца в школе @pryamoy.efir были очень полезными, спасибо за опыт и навыки, уверена, это все обязательно пригодится в профессиональной телевизионной деятельности, а как вы понимаете, планы у меня грандиозные) Если вы до сих пор не смогли себя реализовать, как творческая личность, очень рекомендую пойти поучиться, тем более дополнительное профессиональное образование Российского Университета Дружбы Народов лишним не будет) Отдельное спасибо замечательным педагогам и @densdesuk , что разглядел во мне потенциал и всегда поддерживает меня🙏🏻 Так же, спасибо курсу, который меня окружал! Все очень клевые и позитивные ребята🙌🏻 С вами реально забываешь обо всем💋😍 @taniysha14 , @teobalda , @ignattagiev , @ivangantofficial и другие, кого я забыла отметить🙌🏻

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Юная модель скоро окончательно вытеснит ведущую Ольгу Бузову из жизни Дмитрия Тарасова. Скоро она переедет в тот дом, откуда совсем недавно со слезами съезжала Ольга. Футболист и не скрывает, что после Бузовой сделал ремонт, чтоб жилище превратилось в «его с Анастасией Костенко дом». Осталось только выбрать декор вроде новых штор для новой жизни в обновленном доме. Он перечеркнул пять лет счастливой семейной жизни с женой, которая после разрыва с головой ушла в работу.

Анастасия Костенко старается во всем копировать телеведущую Ольгу Бузову
Фото: Роман Кузнецов

Ольга стала певицей, чтобы не сойти с ума после развода, а Костенко становится ведущей, чтоб удержать около себя Тарасова как можно дольше. Она повторяет не только карьерный путь бывшей жены своего любимого мужчины, но и перенимает у нее некоторые ее привычки и особенности характера. Бузова слишком выставляла напоказ свое семейное счастье с Тарасовым, Костенко сейчас делает практически то же самое.

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