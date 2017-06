Анастасия Костенко старается во всем копировать телеведущую Ольгу Бузову

Я всегда знала, что лучшее вложение — это вложение в свое образование! Хочу поделиться своими эмоциями!!! Эти 2 месяца в школе @pryamoy.efir были очень полезными, спасибо за опыт и навыки, уверена, это все обязательно пригодится в профессиональной телевизионной деятельности, а как вы понимаете, планы у меня грандиозные) Если вы до сих пор не смогли себя реализовать, как творческая личность, очень рекомендую пойти поучиться, тем более дополнительное профессиональное образование Российского Университета Дружбы Народов лишним не будет) Отдельное спасибо замечательным педагогам и @densdesuk , что разглядел во мне потенциал и всегда поддерживает меня🙏🏻 Так же, спасибо курсу, который меня окружал! Все очень клевые и позитивные ребята🙌🏻 С вами реально забываешь обо всем💋😍 @taniysha14 , @teobalda , @ignattagiev , @ivangantofficial и другие, кого я забыла отметить🙌🏻

A post shared by Anastasia Kostenko (@kostenko.94) on Jun 1, 2017 at 6:25am PDT