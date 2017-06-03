Анастасия Костенко старается во всем копировать телеведущую Ольгу Бузову

Новая возлюбленная Дмитрия Тарасова Анастасия Костенка решила во многом уподобиться бывшей жене футболиста Ольге Бузовой. Она учится на ведущую в школе телевидения при одном из ВУЗов и выставляет напоказ свое счастье с Тарасовым.

В своем микроблоге, Костенко делится с подписчиками своими грандиозными и далеко идущими планами, переживаниями и эмоциями. За те два месяца, которые Настя потратила на обучение, ей дали много новых знаний, умений и навыков. Они обязательно пригодятся модели, когда она начнет трудовую деятельность на телевидении.

Юная модель скоро окончательно вытеснит ведущую Ольгу Бузову из жизни Дмитрия Тарасова. Скоро она переедет в тот дом, откуда совсем недавно со слезами съезжала Ольга. Футболист и не скрывает, что после Бузовой сделал ремонт, чтоб жилище превратилось в «его с Анастасией Костенко дом». Осталось только выбрать декор вроде новых штор для новой жизни в обновленном доме. Он перечеркнул пять лет счастливой семейной жизни с женой, которая после разрыва с головой ушла в работу.

Ольга стала певицей, чтобы не сойти с ума после развода, а Костенко становится ведущей, чтоб удержать около себя Тарасова как можно дольше. Она повторяет не только карьерный путь бывшей жены своего любимого мужчины, но и перенимает у нее некоторые ее привычки и особенности характера. Бузова слишком выставляла напоказ свое семейное счастье с Тарасовым, Костенко сейчас делает практически то же самое.