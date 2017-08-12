Анастасия Лисова после ухода из проекта «Дом-2» не рассказывала поклонникам о своем возлюбленном. Именно поэтому новость о состоявшейся свадьбе стала для них неожиданностью. О церемонии бракосочетания стало известно из Инстаграм звезды телепроекта.

На днях Анастасия Лисова поделилась с поклонниками личными снимками в Инстаграм. На фото она запечатлена вместе со своим возлюбленным, а на их безымянных пальцах красуются обручальные кольца. Подписчики бывшей участницы «Дом-2» были удивленны состоявшемуся событию, так как сама девушка после ухода с проекта не рассказывала о своем женихе и не делилась информацией о предстоящей церемонии бракосочетания.

Роспись в ЗАГСе состоялась в прошлый четверг. Девушка поблагодарила за поздравления своих поклонников. Также в этот же день она опубликовала короткий ролик, в котором рассказала, что они с супругом создали канал на Ютуб, где планируют делиться со зрителями интересными видео, снятыми во время путешествий. Сейчас на канал пары подписано 660 человек, пока опубликовано лишь четыре видео, все они небольшие, их продолжительность составляет 10-15 минут.

❤️ 10.08.2017 A post shared by Анастасия Лисова (@anastasiyalisova7) on Aug 12, 2017 at 2:43am PDT

Первый ролик был опубликован неделю назад, на нем семейная пара рассказывает о поездке в Венгрию, а именно о посещении Будапешта. В городе они посетили фестиваль розового вина, который проходил в центральном парке. Видео собрало около 21000 просмотров. Под роликом поклонники оставляли свои комментарии, где делились мнением об увиденном. Большинство посчитали видео интересными, но были и те, кто утверждали, что данный формат не подходит Анастасии и ее возлюбленному.