Анастасия Макеева была эвакуирована из своего дома из-за угрозы взрыва

Анастасия Макеева в то утро как обычно занималась своими делами: готовила завтрак, а после чего занялась упражнениями английского языка. Однако она явно не ожидала того, то к ней в дверь позвонят полицейские и попросят немедленно покинуть квартиру из-за угрозы взрыва.

Анастасия быстро схватила домашних животных и в пижаме выскочила на улицу. Об этом она поделилась с подписчиками своего микроблога, разместив видеозапись, на которой рассказала, как провела это утро. Как позже выяснилось, дом, где находится квартира Анастасии, был не единственным, который был проверен из-за угрозы взрыва. В тот день в полицейские участки поступили анонимные звонки, в которых были указаны адреса еще четырех жилых домов, в которых также была проведена эвакуация. В ходе проверок всех пяти зданий ни одного взрывного устройства обнаружено не было.

Рубрика "Со мной не заскучаешь"🤘😂😂😂😂А как прошло ваше утро? #утро #дом #ждали #заминировали #сапер #полиция #бомба A post shared by Анастасия Макеева (@makeevan) on Sep 19, 2017 at 3:39am PDT

Напомним, в последнее время в полицейские отделения и экстренные службы на протяжении текущей и предыдущей недели поступали анонимные звонки, в ходе которых сообщалось об угрозе взрыва в той или иной части города Москвы, либо в других регионах страны. Так, в общей сложности была эвакуировано сто тысяч человек в столичном регионе из различных торговых центров, жилых домов и административных зданий. Примерно такое же число эвакуированных людей в других регионах страны. На данный момент ни один звонок не подтвердился – взрывнох устройств найдено было. По данному факту правоохранительными органами и специальными службами уже проводится проверка, также было заведено уголовное дело по статье “Заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте”.