Анастасия Решетова, подруга репера Тимати, призналась, что далеко не всегда сбалансировано и правильно питалась. Какое-то время назад модель страдала одним из нарушений питания – булимией, гонясь за идеальным весом.

В «Инстаграме» Решетовой около миллиона подписчиков, среди которых много юных девушек. Им Настя объясняет, что для борьбы с лишним весом необходимо есть только правильную пищу и много времени уделять спортивным упражнениям. Модель – пример для молодежи, потому девчонки последуют ее совету и не допустят ошибок Насти.

Сорвалась Анастасия во Франции и сейчас делится воспоминаниями с девушками, желающими похудеть. Решетова описывает булимический приступ как непреодолимое желание что-то съесть. После маленького кусочка блюда французской кухни организм Насти, лишенный необходимых веществ, словно сошел с ума. Настя вспоминает, что она съела пиццу, основные блюда, закуски и как минимум пять десертов. Люди, страдающие булимией, сначала переедают, а потом укоряют себя, испытывают стыд и вызывают рвоту, чтобы пища не успела усвоиться организмом. Все это Решетова описывает в своей книге «Сегодня я проснулась другой».

Стоило мне попробовать маленький кусочек, и мой организм словно сошел с ума. Я ела еще и еще, не в силах остановиться. В тот вечер, за какую-то пару часов, я буквально проглотила два основных блюда, несколько закусок, целую пиццу и пять десертов.

По словам модели, резкие скачки веса – это ненормально. Сама Решетова могла за месяц набрать сразу 8 килограмм, а потом резко все их сбросить. При этом Настя не была довольна результатом, она хотела весить все меньше и меньше. Основная цель ее откровенности – не позволить другим женщинам довести себя до такого состояния.