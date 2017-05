Уже все новостные ресурсы написали о выходе моей первой книги "Сегодня я проснулась другой", при этом большинство экземпляров распродано, а я в свою очередь ещё не успела вам лично от себя это сообщить! Итак, друзья, наконец, я могу с вами поделиться своими мыслями и полезной информацией в полноценном, развёрнутом виде! Я также назвала ее настольной книгой современной девушки. Вы так часто задаёте вопросы на тему моего режима питания, тренировок и образа жизни и теперь можете найти ответы на них в этом издании! Я искренне надеюсь, что книга будет вам полезна и я оправдаю ваши ожидания. Продолжайте посылать отзывы о ней, я принимаю во внимание каждый, ведь вложила в процесс написания немало сил и даже частичку души! Заказать книгу можно пройдя по активной ссылке в шапке моего профиля, а также найти в самых крупных книжных города! Скоро выпускаем дополнительный тираж ☘️

