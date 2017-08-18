Анастасия Шубская еще в подростковом возрасте полюбила творчество. Пока на ее счету три роли в съемках российских кинолент, в одной из которых она снялась вместе со своей матерью Верой Глаголевой. Сейчас девушка планирует продолжить актерскую деятельность в США.

Анастасия Шубская является молодой актрисой РФ, также она работает в модельной сфере. Родилась дочь Веры Глаголевой в Швейцарии, ее отцом является второй супруг знаменитой актрисы, которая на днях скончалась в результате продолжительного заболевания, Кирилл Шубской.

Девушка с самого детства любила творчество, ее первые шаги в этом направлении начались в подростковом возрасте. Так, 11 лет назад состоялся ее дебют в киноленте. Дочь артистки приняла участие в съемках психологической драмы «Ка-де-бо», здесь ей была отведена главная роль. Необходимо отметить, что зрители смогли увидеть фильм только через несколько лет.

Через короткий промежуток времени Анастасия снова была приглашена на съемки. В этот раз она играла в мелодраме «Чертово колесо», режиссером которой стала ее мать. Свою третью и последнюю на сегодняшний день роль Шубская сыграла в телесериале «Женщина желает знать». Здесь коллегой девушки на съемочной площадке стала Вера Глаголева.

Когда пришло время Шубской выбирать профессию, ее мать отговорила принимать решение в пользу актерского факультета, и девушка поступила на продюсерский факультет. После свадьбы с Александром Овечкиным, Анастасия переехала жить в Америку, именно здесь она планирует реализовывать себя в качестве актрисы.

Помимо актерской деятельности девушка попробовала себя в модельном бизнесе. Так, два года назад Шубская приняла участие в профессиональной калифорнийской фотосессии, а после вышла на подиум в наряде от Валентина Юдашкина.