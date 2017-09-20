Анастасия Волочкова была обвинена в алкоголизме

Анастасия Волочкова была обвинена в злоупотреблении спиртными напитками. С этим заявлением недавно выступила Дана Борисова в эфире программы “Секрет на миллион”, где призвала балерину начать лечение от алкогольной зависимости.

В эфире программы “Секрет на миллион” Дана Борисова рассказала, что на данный момент она проходит лечение в наркологической клинике в Таиланде, где специалистам уже практически удалось победить её зависимость. Также она заявила в программе, что в спасении от зависимости нуждаются еще две девушки, с которыми она знакома. Она намекнула, что одна из этих девушек танцовщица-балерина. При этом, она не стала называть имена, однако все телезрители догадались, что Дана имела в виду Анастасию Волочкову. Однако затем, буквально на следующий день, в эфире программы “Ты не поверишь!” ведущие уже открыто называли имя той самой танцовщицы, которой следовало бы начать лечение от алкогольной зависимости. Однако сама балерина пока никак не комментирует разгорающийся скандал, но продолжает публиковать в микроблоге фотографии, на которых запечатлено как она употребляет спиртное.

Напомним, недавно Анастасия Волочкова получила предложение стать женой от очень представительного мужчины, с которым она встречалась на протяжении нескольких лет, скрывая отношения с ним от общественности. Этот мужчина владеет собственным бизнесом, который приносит ему немалый доход. Он сумел покорить сердце Анастасии не благодаря громким обещаниям, а своим поступкам. Ради своей любимой мужчина бросил все свои дела и отправился на Крымский полуостров, для того чтобы поприсутствовать на выступлении своей избранницы.