Анастасия Волочкова прокомментировала скандал с избиением бывшего водителя

Анастасия Волочкова утверждает, что не имеет никакого отношения к избиению её бывшего водителя — Александра Скиртача. Мужчина, подвергшийся нападению со стороны неизвестных злоумышленников, считает, что это было сделано по заказу балерины.

После долгого молчания, бывший водитель балерины решился всё-таки рассказать о своих взаимоотношениях с ней. Как рассказал журналистам мужчина, однажды он чуть не лишился жизни из-за своего бывшего работодателя в лице Анастасии. Неизвестные люди напали на него и жестоко избили, методично нанося удары по уязвимым местам, в том числе и по паховой области. После нападения мужчина обратился в больницу, где врачи обнаружили сильную гематому в брюшной области и перелом одного ребра. Александр считает, что его «заказала» Волочкова.

Когда эти обвинения донеслись до Анастасии, она заявила, что ничего не знает об этом нападении, а подобные заявления со стороны Скиртача считает смешными. Для неё теперь самое главное — это доказать в суде вину бывшего водителя, который обманул и обворовал звезду. Как оказалось, не одна Волочкова пострадала от мошенничества Скиртача: появились еще люди, которые попались на его уловки.